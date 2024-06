Scharteucke - Die OrtsfeuerwehrScharteucke setzt den Reigen der Feuerwehr-Jubiläen in der Einheitsgemeinde Jerichow fort: Ihr 90. Gründungsjubiläum feierte nach Großwulkow, Klein Mangelsdorf nun auch Scharteucke. Der Jubilar, der zahlreiche Gäste in der Großwulkower Gaststätte zur Festveranstaltung begrüßen konnte, trug dem geschichtsträchtigem Anlass Rechnung, indem er den Saal mit historischen Aufnahmen von der Wehr sowie erkämpfte Urkunden und Pokale aus etlichen Jahrzehnten schmückte. Es ging stimmungsvoll zu.

Wehr überlebte politische Umbrüche

Wehrleiter Gordon Gleiche stellte seiner Festrede die Frage voran, was 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr eigentlich bedeuteten. Gerade wegen der vielen gesellschaftlichen und politischen Umbrüche, die die Wehr er- und überlebt hat, machte Gleiche eine große zeitliche Klammer von 1934 bis 2024 auf, um darauf eine Antwort zu geben. Das Jubiläum sei ein starkes Zeichen dafür, dass die Scharteucker Feuerwehrleute stets ihre Freizeit für die Sicherheit der Menschen geopfert und dafür ihre eigenen Belange hinten angestellt hätten. Zugleich machte er klar, dass die Feuerwehr zu allen Zeiten eine wichtige Rolle im Dorfleben spielte. Das war Gleiches roter Faden, der sich durch die Festrede zog.

Er versuchte dabei, dies gleich an mehrere inhaltliche Schwerpunkte festzumachen. Dabei vergaß er auch nicht das Engagement der Frauengruppe und die Gründung einer kleinen Jugendgruppe im Jahr 2022 hervorzuheben. Mit berechtigtem Stolz ging er auf das Markenzeichen der Scharteucker Feuerwehr, ihre vielen Erfolge in den Disziplinen des Feuerwehrwettkampfsportes ein, beginnend in den 60er Jahren bis über das Jahr 2000 hinaus. Erwartungsgemäß räumte Gleiche der Entwicklung des Einsatzgeschehens einen großen Raum ein. Anhand von Statistiken, beginnend in den 80er Jahren, zeigte er eine steigende Belastung der Feuerwehrleute auf.

2022 mit 27 Einsätzen

Wäre es in den Jahren 2000 bis 2009 durchschnittlich fünf Einsätze pro Jahr gewesen, zu denen die Feuerwehr Scharteucke gerufen wurden, waren es 2015 20 und 2018 19 Einsätze. Einen Spitzenwert von 27 Einsätze gab es 2022. Zwangsläufig kam Gleiche damit auch auf Probleme zu sprechen, die aus dem veraltete Stand der technischen Ausstattung resultieren. Scharteuckes größtes Sorgenkind ist bisher noch ein 35 Jahre altes Tanklöschfahrzeug 16/25 Iveco Magirus. Seine Tage sind allerdings gezählt - das blieb die große Botschaft des Jubiläums, die Bürgermeistern Cathleen Lüdicke (FWG Jerichow) im Gepäck hatte. Es sei ein besonderes Geschenk zum 90. Gründungsjubiläum und eine besondere Wertschätzung für das Engagement der Feuerwehrleute, dass der Stadtrat erst vor wenigen Tagen nach zwei europaweiten Ausschreibungen grünes Licht für die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges 3000 gegeben habe, obwohl es 15.000 Euro teurer als zunächst eingeplant war, sagte sie. „Daran seht Ihr, wie wichtig uns die Feuerwehr Scharteucke ist.“

Mit Tanklöschfahrzeug einen Schritt weiter gekommen

Jerichows Stadtwehrleiter Patrick Hegewald klinkte sich hier ein. „Mit dieser Anschaffung kommen wir Schritt für Schritt voran“, sagte er im Hinblick auf alle Ortsfeuerwehren der Einheitsgemeinde. Redekins Ortsbürgermeister Detlev Lucht verteilte ein dickes Lob an die Feuerwehr: „Ihr seid immer da, wenn ihr gebraucht werdet“. Er unterstrich dies mit einer Geldzuwendung über 500 Euro, die von Sponsoren kam.

Weise Worte kamen von Kreisbrandmeister Maik Friedrich. Geschichte, sagte er an die Geburtstagskinder gewandt, sei mehr als die Aneinanderreihung von Zahlen und Daten. Sie sei das Fundament dafür, das Mut, Engagement für das Gemeinwesen, Hilfe in der Not und eine starke Gemeinschaft von Generation zu Generation getragen werde.

Der Abend klang mit einem gemütlichen Zusammensein mit Partnerfeuerwehren und vielen Gesprächen aus.