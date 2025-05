Schönebeck. - Beim Jubiläumskonzert im vergangenen September gab es von Vivaldi bis James Bond alles zu hören, praktisch ein Best of aus dem Programm von Saitenspiel. Vor einigen Wochen – 20 Jahre und siebeneinhalb Monate nach dem ersten Auftritt des Streichorchesters an der Kreismusikschule in Schönebeck unter Leitung von Susanne Reichel-Visontay – konnten die begeisterten Zuhörer im Tolberg-Saal die Musikdarbietungen wieder genießen. Mit einem besonderen Zusatz: Zu diesem Zeitpunkt war „Saitenspiel“ schon Kulturpreisträger 2024 des Salzlandkreises. Was macht das Orchester so besonders?

