Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen in Staßfurt und im Kreis im April 1975 bewegt hat.

Staßfurt. - Der Aufruf zur Aktion „Frühjahrsputz“ in allen Städten und Gemeinden fand im Landkreis breite Resonanz. Die Betriebe stellten für die Gerümpelabfuhr und Schrottsammlung Transportkapazitäten zur Verfügung. Dorf- und Wohnbezirksbegehungen haben sich in der Vorbereitung bewährt. Abgeordnete, Hausvertrauensleute, verantwortliche Funktionäre aus Betrieben beziehungsweise Einrichtungen arbeiteten Hand in Hand, wie zum Beispiel bei einem Subbotnik in Güsten.