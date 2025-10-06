Internetseite „Wheelmap“ zeigt die Zugänglichkeit von öffentlichen Einrichtungen und Plätzen. Sie könnte aber noch weitere Einträge gebrauchen.

Mitmachen bei Online-Karte: Ohne Stufen zum Einkaufen oder zum Friseur in Genthin

Die Zugänglichkeit für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator ist ein wichtiges Thema über das eine Online-Karte Auskunft gibt.

Genthin - In den vergangenen Jahren haben die Mitglieder des Stadtseniorengremiums Genthin zahlreiche Einträge auf der Internetseite „Wheelmap.org“ vorgenommen. Nicht nur durch das Engagement des Gremiums sind auf diese Weise hunderte Bewertungen zusammengekommen, die Aufschluss über die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden geben.