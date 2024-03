Eine moderne Sirenenanlage soll es künftig auch in Redekin geben.

Redekin - Aufgestellt wird die neue Anlage, die das gesamte Dorfgebiet abdecken wird, im Klietznicker Weg an der Trafostation.

Dabei handelt es sich um eine elektrische Hochleistungssirene, deren Schallpegel, er beschriebt die Stärke des Schalls und wird in Dezibel gemessen,1200 Meter erreicht.

Bestandteil ist eine elektronische Sirene mit einem Lautsprecher. Im Katastrophenfall kann die Bevölkerung außer mit Signalen dann auch durch Ansagen gewarnt werden. Mit der Inbetriebnahme der Sirenenmastanlage hat die bisherige Motorsirene auf dem Dorfplatz an der Bushaltestelle ausgedient.

Eine weitere Verwendung findet sie allerdings in Neuredekin, wo sie wieder aufgebaut werden soll. Der Standort ist noch offen.

In der Einheitsgemeinde wird die Redekiner Anlage die dritte Sirenenmastanlage sein, die über das Sirenen-Programm des Bundes aufgestellt wird. Sirenenmastanlagen befinden sich in Jerichow im Bereich der Gärtnerei Mittendorf und im Bereich des Gasthofes Poeges Hotel. Der Bund hatte dieses Förderprogramm in Auswertung des Warntages 2020 aufgelegt, der eine Reihe von Schwachstellen offenbarte und Handlungsbedarf signalisierte.