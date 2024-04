Partys, Markt und Mühlentag sowie ein Simsontreffen - die Freiluftsaison startet in der Region Wolmirstedt mit vielen Veranstaltungen.

So viel passiert in der Region Wolmirstedt im Mai

Wolmirstedt. - Das Maileben startet in Wolmirstedt auf der Schlossdomäne. Doch auch im Bürgerhaus, auf Webers Hof, am Bootshaus und in der Elbeuer Wassermühle locken im Wonnemonat viele vergnügliche Zusammenkünfte. Hier gibt es eine Auswahl.