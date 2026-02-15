Fasching in Jerichow Motzener Karnevalisten trumpfen mit neuen Ideen und neuen Gags auf
Wie die Motzener für ein Stimmungshoch beim Publikum im Jerichower Bürgerhaus sorgten.
Jerichow - Neue Spielstätte, personell geschrumpft – für echte Karnevalisten wie die Motzener in Jerichow sind das keine Hürden. Das hat die Truppe bewiesen.
Ihre zweistündige, dynamische Gala „im Liebesrausch“ konnte einen unstrittigen Glanzpunkt in ihrer über 30-jährigen Vereinsgeschichte setzen. Die Gäste honorierten das mit lang anhaltendem begeisterten Applaus.
„Heute probieren wir mal was anderes aus, mal sehen, wie es ankommt“, fieberte nicht nur Moderator Tim Lach am Sonnabend wenige Minuten vor 20 Uhr dem Programm entgegen.
Die munter aufspielenden Karnevalisten trafen den Nerv ihres Publikums dank eines in sich stimmigen Konzepts samt Deko, das auch allen räumlichen Einschränkungen trotzte.
Den roten, im wahrsten Sinne des Wortes „liebevollen“ Faden durchs Programm spannen die Moderatoren Tim Lach und Geena Stobbe – heiter, locker, auch versehen mit pointiertem Lokalkolorit. Das gab es bisher nicht.
Über Streit in der Stadt, Dauerbaustellen und Straßenumbenennungen konnte auch mal gelacht werden. Viel Arbeit investierten die Karnevalisten in Sketche und Spielszenen, sie scheuten dabei auch keine Experimente.
Interaktion mit dem Publikum, Spielszenen unmittelbar aus den Zuschauerreihen heraus und originelle Gags wie das Verteilen von Rosen – Motzen hat dazugelernt. Respekt. Als Publikumslieblinge erwiesen sich wieder einmal „Step by Step“.