Genthin - Das Jahr 2024 hält für Freunde des Genthiner Kreismuseums eine Reihe von ungewöhnlichen Aktionen und Ausstellungen bereits. Bereits jetzt sind einige Termine vorgestellt worden.

Ausstellung „Unterwegs im Straßenverkehr der DDR“

So ist geplant, dass die aktuell laufende Sonderausstellung „Unterwegs im Straßenverkehr der DDR“ mit 3000 historischen Modellfahrzeugen und Fotos noch bis zum 11. Februar zu sehen ist. Trabis, Wartburgs, W 50, Barkas und Robur, aber auch Fahrzeuge, die die Volksarmee nutzte, oder die, die bei Deutrans, der DDR-Spedition, unterwegs waren oder auch jene, in denen DDR-Feuerwehrleute zu den Brandherden gebracht wurden. Zur Verfügung gestellt wurden die Modelle vom Brandenburger Jörg Schulze, der solche Fahrzeuge als Modellautos sammelt. Für Kinder gibt es eine Spielecke - mit Gedächtnisspiel und Wissensspiel.

Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik

Der Schriftsteller und Rundfunkpionier Edlef Köppen. Foto: Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Nach dem Ende der Modellschau gibt es sozusagen einen fliegenden Wechsel. Denn bereits am 21. Februar soll die Ausstellung „Der Traum vom Fernhören - Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik“, eröffnet werden. Aktuell wird diese Schau vorbereitet. Sicher wird sie Verweise auf den in Genthin geborenen Schriftsteller Edlef Köppen (1893 - 1939) enthalten, dessen Todestag sich im kommenden Jahr zum 85. mal jährt und der als Rundfunkpionier der „Berliner Funk Stunde“ bereits in den 20er Jahren namhafte Schriftsteller in der Literaturstunde vorgestellt hat und selbst mit Sendungen, die man heute Radio-Feature nennen würde, eine kritische Auseinandersetzung mit der damals aktuellen Literatur etwa die zum Ersten Weltkrieg, ermöglichte. Diese Ausstellung soll bis zum 28. April laufen.

Internationaler Museumstag

Am 19. Mai wird sich das Kreismuseum Jerichower Land am Internationalen Museumstag beteiligen. Geplant ist ein Familiennachmittag zum Thema „Museen Entdecken“.

Mit Bienen die Welt retten

Eine Bienenausstellung gibt es ab Mai 2024 in Genthin. Foto: picture alliance/dpa

Am Museumstag wird auch die neue Ausstellung „Mit den Bienen die Welt retten“ eröffnet. Das dürfte spannend werden. Denn neben Fachinformationen und aktuellen Forschungsergebnissen, werden auch Bienenbilder von Kinder aus der Region zu sehen sein. Wer noch mit in die Auslosung für die Galerie möchte und nicht älter als 14 Jahre ist, kann noch ein selbstgemaltes Bild, egal ob mit Filz- Bunt- oder Wachsmalstiften oder auch mit Tusche oder anderen Gestaltungsformen an das Kreismuseum senden. Bis zum 31. Dezember ist noch Zeit. Die Bilder können per Post an das Kreismuseum, Mützelstr. 22, 39307 Genthin, oder per E-Mail: kreismuseum@lkjl.de, eingesendet werden. Das Museum bittet um folgende Angaben: Name, Adresse, Alter, Telefonnummer der Eltern.

Mit der Ausstellung soll darauf aufmerksam gemacht werden, das ohne menschliche Hilfe Honigbienen in unseren Breiten kaum mehr Überlebenschancen haben. Dabei sind Honigbienen und mit ihnen die rund 1200 Arten Wildbienen, Hummeln, Wespen und verwandten Arten der Hautflügler, die in Mitteleuropa vorkommen, lebensnotwendig für uns alle. Mit ihrer Bestäubung sorgen sie für den Artenreichtum der meisten bunt blühenden Wild- und Nutzpflanzen. Sie garantieren auch der Landwirtschaft, vom Obstbau bis zum Raps-Anbau für Biodiesel, Erträge. Die Honigbiene als Wirtschafts- und Nutztier rangiert damit in der Statistik auf Platz drei – nach Rindern und Schweinen.

Bis zum 27. Oktober läuft die Schau.

Modellbahnschau und Weihnachtsausstellung

Die nächste Modellbahnschau in Genthin ist für Dezember 2024 geplant. Foto: Mike Fleske

Die nächste Weihnachtsausstellung, die über den Jahreswechsel 2024/25 zu sehen ist, soll am 17. November eröffnet werden. noch steht dieses Thema nicht fest. Bereits sicher ist aber der Termin für die Modellbahnausstellung der Brandenburger Eisenbahnfreunde im Genthiner Kreishaus. Diese soll am Wochenende vom 13. bis 15. Dezember gezeigt werden.