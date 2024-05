Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Taschenkontrollen im Supermarkt sind unzulässig. Ein entsprechendes Urteil hat der Bundesgerichtshof bereits 1993 gefällt. Trotzdem mussten Kunden von Edeka an der Poppauer Straße in Klötze genau dieses Prozedere über sich ergehen lassen. Und zwar mitten im Laden, also in aller Öffentlichkeit. Bei der Volksstimme gingen diesbezüglich mehrere Beschwerden ein.