89.0 RTL kommt auf die Freilichtbühne. Das erwartet die Gäste bei der Clubnight in Güsen. Wo es noch Karten gibt.

Musik und Style bei der 89.0 RTL Clubnight auf der Freilichtbühne in Güsen

Für die 89.0-Party wurden auf dem Elbauenfest Karten verlost, weitere gibt es online zu gewinnen.

Güsen. - Nach dem Auftritt von Tänzchentee im Juli und vor dem Sommerkino steht nächstes Wochenende ein weiteres Highlight auf der Freilichtbühne in Güsen an.

Denn am Samstag, 23. August lädt der Heimatverein „Wir sind Güsen“ hier erstmals zur „89.0 RTL Clubnight“ ein. Los geht es ab 18 Uhr mit einem Warm-Up von DJ Renè.

Das Hauptprogramm der 89.0 RTL Clubnight in Güsen

Im Anschluss daran stehen die RTL DJs Justin Prince und Marc Radix sowie DJ und Moderator Stevie T. auf der Bühne und sorgen unter anderem mit Clubsounds aus Black, Dance und House für beste Unterhaltung.

„Justin Prince ist bekannt für seine elektrisierenden Auftritte auf renommierten Musikfestivals wie dem Airbeat One Festival und World Club Dome“, heißt es seitens RTLs. Seine Shows sind demnach eine explosive Mischung aus mitreißenden Sets und spektakulären Showelementen, die das Live-Publikum als auch die Online-Community begeistern.

Marc Radix ist regelmäßig mit verschiedenen weiteren Künstlern in der Republik unterwegs und legt auf zahlreichen Events auf.

Die beiden DJs werden von Stevie T. ergänzt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Menge zum Ausrasten zu bringen. Bei der angesagten Partyreihe mixen die RTL DJs die besten Hits von heute.

Tickets für die 89.0 RTL CLubnight in Güsen

Karten können für 20 Euro beim Vorverkauf oder für 25 Euro an der Abendkasse erstanden werden.

Erhältlich sind die Karten auch an den Vorverkaufsstellen: Der Tourist-Information in Genthin, der HEM-Tankstelle in Parey, beim Lieblingsplatz, den Lottoläden am Marktkauf in Burg sowie im Edeka in Genthin, bei der Roxy und dem Modepavillon in Güsen oder unter https://freilichtbhnegsen.ticket.io