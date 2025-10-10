Herbstbrunch am Preußenhaus. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Suppen, selbst gebackenes Brot, Kuchen und viele herbstliche Köstlichkeiten freuen.

Mützel - Der Mützeler Herbstbrunch hat sich längst als kulinarisches Highlight der Region etabliert. Mit der Veranstaltung wird für die regionale Küche geworben.

Am 12. Oktober ist der Heimatverein Mützel von 10 bis 14 Uhr vor dem Preußenhaus und hofft, dass die kulinarische Meile wieder zahlreiche Besucher aus der Umgebung anzieht. „Es ist die beliebte Mischung aus Kulinarik und Geselligkeit, für die unser Brunch bekannt ist“, kündigt Organisatorin Ramona Zimmermann.

Kulinarik aus Zutaten aus dem Jerichower Land

Versprochen ist, dass es Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten geben wird: von selbst gebackenem Brot und Kuchen über klassische Schmalzstullen bis zu Suppenspezialitäten. Besonders beliebt sind in jedem Jahr Kürbis-, Kartoffel-, Erbsen- und Tomatensuppen. Auch das Kuchenbuffet wird wieder geöffnet. Neben kulinarischem Genuss gibt es eine Bastelecke für Kinder und Stände mit handgefertigten Dekoartikeln.

Für Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt steht fest: „Der Brunch ist mehr als Essen – er verbindet Menschen aus Mützel und den umliegenden Orten und bringt ein Stück gemeinschaftliches Herbstgefühl ins Dorfleben.“