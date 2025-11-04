Glasfaserausbau in Genthin vor einem Neustart Nach Aus für Avacon Connect-Vertrag: Telekom übernimmt Glasfaserausbau in Genthin
Der geplante Glasfaserausbau in Genthin mit Avacon connect ist vom Tisch – zu wenige Haushalte zeigten Interesse. Nun will die Telekom über ihr Gemeinschaftsunternehmen GlasfaserPlus den Ausbau übernehmen. Es gibt bereits einen Starttermin.
04.11.2025, 06:28
Genthin - Der mit Avacon Connect geschlossene Kooperationsvertrag wurde vom Genthiner Stadtrat offiziell aufgehoben. Bürgermeisterin Dagmar Turian informierte darüber, dass der notwendige Anteil von 40 Prozent Vorverträgen deutlich verfehlt wurde. Damit kommt der geplante Ausbau vorerst nicht zustande. Für viele Hausbesitzer, die auf schnelles Internet gehofft hatten, ist das zunächst eine enttäuschende Nachricht. Doch es gibt eine Neuausrichtung.