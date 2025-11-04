Der geplante Glasfaserausbau in Genthin mit Avacon connect ist vom Tisch – zu wenige Haushalte zeigten Interesse. Nun will die Telekom über ihr Gemeinschaftsunternehmen GlasfaserPlus den Ausbau übernehmen. Es gibt bereits einen Starttermin.

Nach Aus für Avacon Connect-Vertrag: Telekom übernimmt Glasfaserausbau in Genthin

In Genthin gibt es wieder Hoffnung auf schnelles Internet via Glasfaser.

Genthin - Der mit Avacon Connect geschlossene Kooperationsvertrag wurde vom Genthiner Stadtrat offiziell aufgehoben. Bürgermeisterin Dagmar Turian informierte darüber, dass der notwendige Anteil von 40 Prozent Vorverträgen deutlich verfehlt wurde. Damit kommt der geplante Ausbau vorerst nicht zustande. Für viele Hausbesitzer, die auf schnelles Internet gehofft hatten, ist das zunächst eine enttäuschende Nachricht. Doch es gibt eine Neuausrichtung.