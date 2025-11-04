Azubis Von Tunesien nach Calbe – wie zwei junge Menschen ihren Traumjob finden
Insgesamt sieben junge Leute aus dem nordafrikanischen Land lernen in Calbe den Beruf des Altenpflegers. Die Jugendlichen haben dabei viel Spaß an der Ausbildung und sind sehr dankbar.
04.11.2025, 10:00
Calbe. - Sprachgewandt sind Mazen und Isra. Die beiden Auszubildenden stammen aus Tunesien und beherrschen Arabisch, Französisch und natürlich täglich besser Deutsch. In der Pflegeeinrichtung von Annett Koschmieder sind die jungen Leute tätig.