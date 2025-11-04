weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Azubis: Von Tunesien nach Calbe – wie zwei junge Menschen ihren Traumjob finden

Azubis Von Tunesien nach Calbe – wie zwei junge Menschen ihren Traumjob finden

Insgesamt sieben junge Leute aus dem nordafrikanischen Land lernen in Calbe den Beruf des Altenpflegers. Die Jugendlichen haben dabei viel Spaß an der Ausbildung und sind sehr dankbar.

Von Thomas Höfs 04.11.2025, 10:00
Mazen und Isra kümmern sich hier um die Medikamente der Patienten und verteilen sie nach dem Wochenplan.
Mazen und Isra kümmern sich hier um die Medikamente der Patienten und verteilen sie nach dem Wochenplan. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Sprachgewandt sind Mazen und Isra. Die beiden Auszubildenden stammen aus Tunesien und beherrschen Arabisch, Französisch und natürlich täglich besser Deutsch. In der Pflegeeinrichtung von Annett Koschmieder sind die jungen Leute tätig.