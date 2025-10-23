weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Stadt löst Vertrag: Gescheitert: Kein Glasfaser-Internet über Avacon Connect in Genthin

Stadt löst Vertrag Gescheitert: Kein Glasfaser-Internet über Avacon Connect in Genthin

Die Stadt Genthin führt Kooperation mit Avacon Connect nicht fort. Das sind die Gründe für den Rückzug.

Von Mike Fleske 23.10.2025, 06:20
In Genthin wird Avacon connect keine Glasfaserkabel verlegen. Der Vertrag mit der stadt ist aufgelöst.
In Genthin wird Avacon connect keine Glasfaserkabel verlegen. Der Vertrag mit der stadt ist aufgelöst. Foto: Karsten - stock.adobe.com

Genthin - Die Geduld der Stadt Genthin ist am Ende. Nach monatelangen Verzögerungen hat Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) die Reißleine gezogen und den Kooperationsvertrag mit Avacon Connect aufgehoben. Der Stadtrat hat dem bereits nicht öffentlich zugestimmt. In dieser Woche machte die Bürgermeisterin die Entscheidung öffentlich.