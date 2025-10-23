Die Stadt Genthin führt Kooperation mit Avacon Connect nicht fort. Das sind die Gründe für den Rückzug.

In Genthin wird Avacon connect keine Glasfaserkabel verlegen. Der Vertrag mit der stadt ist aufgelöst.

Genthin - Die Geduld der Stadt Genthin ist am Ende. Nach monatelangen Verzögerungen hat Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) die Reißleine gezogen und den Kooperationsvertrag mit Avacon Connect aufgehoben. Der Stadtrat hat dem bereits nicht öffentlich zugestimmt. In dieser Woche machte die Bürgermeisterin die Entscheidung öffentlich.