Erinnerungslauf quer durch Deutschland Nach mehr als 700 Kilometern: „Lauf für Ally“ endet in Berlin – Genthin war ein Station

André Sole-Bergers von der Lebenshilfe Viersen ist am Ziel seines Laufes. Für eine Geschichtsdokumentation wird weiter Geld gesammelt.

Von Mike Fleske 04.10.2025, 11:15
André Sole-Bergers beim Zieleinlauf in Berlin.
André Sole-Bergers beim Zieleinlauf in Berlin. Foto: Luisa Sole

Genthin - Nach mehr als fünf Wochen und rund 700 Kilometern zu Fuß beendete André Sole-Bergers vor wenigen Tagen in Berlin den „Lauf für Ally – für die Erinnerung“. Ziel war die Gedenkstätte Tiergartenstraße 4, Sitz der NS-„Euthanasie“-Zentrale.