Im Display werden die nächsten Verbindungen mit aktueller Abfahrtszeit angezeigt, wie hier in Stendal. Symbolfoto: Thomas Pusch

Neuen Infogeräten zeigen Nutzern des öffentlichen Busverkehrs in Genthin demnächst die Abfahrtzeiten.

Genthin l „Es ist das erste Mal, dass solche Informationssysteme an Bushaltestellen in Genthin zum Einsatz kommen“, schickte Bau-Fachbereichsleiterin Dagmar Turian ihren Ausführungen im Bau- und Vergabeausschuss vorweg. Konkret ging es um die Präsentation eines Vorschlages des Nahverkehrsservices Sachsen-Anhalt (NASA).

Dieser soll im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt die Information von Fahrgästen des öffentlichen Personennahverkehrs verbessern. Genutzt werden sollen sogenannte Regio-DFI-Geräte (Regio-Dynamische Fahrgastinformation). Dahinter verbergen sich neue elektronische Anzeigensysteme, die anders als die Abfahrtanzeiger etwa bei Straßenbahnen in Großstädten, nicht über der Haltestelle angebracht werden, sondern direkt am Fahrplanaushang.

Aktuelle Abfahrstzeiten direkt im Blick

Die Displays zeigen die nächsten Abfahrtzeiten sowie prognostizierte Abfahrtzeiten an, die laufend aus aktuellen Positionen der Busse berechnet werden. Heißt: Die Fahrgäste können auf dem Anzeiger erkennen, ob ein Bus pünktlich ist oder sich verspätet. Zwei Standorte sind für die Aufstellung vorgesehen. Zum einen soll Bussteig drei vor dem Genthiner Bahnhof ein Informationssystem bekommen. Die Regio-DFI soll dort alle Bus-Abfahrten des Bussteiges drei anzeigen, keine Abfahrten anderer Bussteige oder des Bahnverkehrs. Zweiter Standort ist die Haltestelle gegenüber der Sparkasse in der Brandenburger Straße, also vor dem Kreishaus.

Bilder Das kompakte Gerät ist gut zu erkennen. Foto: Thomas Pusch



Die Haltestelle wird von der Linie zwischen Genthin und Tangermünde sowie von weiteren Buslinien bedient, heißt es seitens der NASA. Zudem komme man von dort zu nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten, der Arbeitsagentur und dem Ärztehaus. „Die Standorte wurden so gewählt, dass Fahrgäste, die unterschiedlichste Linien nutzen, eine zeitnahe Information zu den aktuellen Abfahrtzeiten erhalten.“

Einen weiteren Anzeiger an der Bushaltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße gegenüber dem Edeka-Markt einzurichten, wie es einige Ausschussmitglieder befürworteten, sei derzeit nicht geplant. Dafür müsse die Haltestelle erst überarbeitet werden. „Wir werden dem Bauausschuss demnächst einige Möglichkeiten zur Gestaltung dieser Bushaltestelle vorstellen, bei denen die Einrichtung eines Informationsanzeigers möglich sein könnte“, kündigte Dagmar Turian an.

Keine Kosten für die Stadt Genthin

Vorteil der Regio-DFIs ist, dass diese von der NASA eingerichtet und betrieben werden, die Stadt braucht keinen finanziellen Anteil zu leisten. Die Energieversorgung läuft über ein Solarpaneel. Die Nutzer haben die Möglichkeit, das eingebaute Display zu beleuchten, sodass die Schrift auch im Dunkeln lesbar ist. Zudem können die Daten mittels der Taste „Ansage“ durch einen eingebauten Sprachcomputer vorgelesen werden. Für sehbehinderte Menschen ein deutlicher Vorteil. Mittels der Taste „Auskunft“, werden die Kontaktdaten der landesweiten Nahverkehrs-Auskunft anzeigt.

Wann die Geräte aufgestellt werden, ist noch nicht festgelegt. Der Nahverkehrsservice wird darüber noch informieren.