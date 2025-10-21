Seit dem Erntedankfest wurden in der neuapostolischen Gemeinde Lebensmittel gesammelt. Jetzt wurden die Spenden an die Genthiner Tafel übergeben. Auch als Anregung für weitere Spender.

Jirka Kibbert, Vorsteher der Neuapostolischen Kirchengemeinde in Genthin mit Kathrin Meier von der Genthiner Tafel.

Genthin - Seit dem Erntedankfest wurden in der Neuapostolischen Kirche in Genthin Lebensmittel gesammelt. Diese sind nun an die Tafel Genthin übergeben worden. Damit möchte die Gemeinde zeigen: Anderen zu helfen, ist gar nicht so schwer.