In Deetz erleben die Dorfbewohner, wie von der ehemaligen Eisdiele verbrannte Mauern und verkohltes Holz übrigbleiben. Eine dramatische Geschichte für den Ort und die betroffene Familie. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Nach dem Brand in Deetz stehen nur noch ein paar Mauern von der ehemaligen Eisdiele.

Deetz. - Vom Eiscafé Seestern, gelegen am kurzen Ende in Deetz, ist nicht mehr viel übrig. Durch das Gerippe des großen Fensters zur Straße hin, sind verbrannte Mauern und verkohltes Holz zu erkennen, nach oben ist nichts mehr, das Dach ist weg. Ein rot-weißes Flatterband ist um das abgebrannte Objekt gespannt. Am Sonnabend erlebten die Deetzer einen Großbrand mitten im Dorf.