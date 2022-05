Neubau der Kita Tucheim mithilfe der Volksbank ist Thema im Ortsrat

Diskussion über Finanzierung beginnt in den Genthiner Gremien.

Die Kita Tucheim müsste durch einen Neubau ersetzt werden. Wie dieser finanziert werden kann, ist Thema in städtischen Gremien.

Tucheim - Auf welche Weise kann ein Neubau der Kita in Tucheim finanziert werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich in den kommenden Wochen die städtischen Gremien. Als Erste werden die Ortsräte in Tucheim dieses Thema behandeln.