In Genthin gründet sich ein offener Gesangskreis. Mitmachen können alle, die Freude am Singen haben. Und das verbessert auch die Gesundheit.

Neue Aktion: Deshalb sollte man in Genthin mit Anderen singen

Genthin - „Singen hebt die Stimmung, fördert die Atmung und in der Gruppe auch die Gemeinschaft“, sagt Gottfried Spiegel, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde in Genthin. Das sind mehrere gute Gründe für das Singen, und deshalb gründet sich in Genthin nun eine Runde von Freizeitsängern.