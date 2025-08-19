Kaffee, Kuchen und Kunst Café Kurt in Magdeburg wird zum Kiezcafé Pipper: Was die neue Betreiberin plant
Das beliebte Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt nach knapp drei Jahren. Es gibt aber eine Nachfolgerin, die einiges übernimmt und einiges anders macht. Was sich für Kunden ändert und wann das neue Café öffnet.
Aktualisiert: 19.08.2025, 09:20
Magdeburg. - Knapp drei Jahre lang war das Café Kurt in Magdeburg-Buckau Treffpunkt für Liebhaber von Kaffee, Kuchen sowie Kleinkunst und Schmuck. Nun geben die beiden Betreiberinnen Josephine Ehlenberger und Andrea Jozwiak ihr Café ab.