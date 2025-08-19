weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Gastronomie in Magdeburg: Aus Café Kurt wird Kiezcafé Pipper

Kaffee, Kuchen und Kunst Café Kurt in Magdeburg wird zum Kiezcafé Pipper: Was die neue Betreiberin plant

Das beliebte Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt nach knapp drei Jahren. Es gibt aber eine Nachfolgerin, die einiges übernimmt und einiges anders macht. Was sich für Kunden ändert und wann das neue Café öffnet.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 19.08.2025, 09:20
Das Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt. Unter dem Namen „Pipper Kiezcafé" eröffnet Saskia Amend den Laden einige Wochen später wieder.
Das Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt. Unter dem Namen „Pipper Kiezcafé" eröffnet Saskia Amend den Laden einige Wochen später wieder. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Knapp drei Jahre lang war das Café Kurt in Magdeburg-Buckau Treffpunkt für Liebhaber von Kaffee, Kuchen sowie Kleinkunst und Schmuck. Nun geben die beiden Betreiberinnen Josephine Ehlenberger und Andrea Jozwiak ihr Café ab. 