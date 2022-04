Neue Akzente für Jerichows Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Jerichow lief lange auf Sparflamme. Jetzt führt Antje Rottstock in diesem Bereich als neue Mitarbeiterin das Zepter und will neue Schwerpunkte setzen, ohne die alten zu vernachlässigen.

Antje Rottstock wird in Schlagenthin und Neuenklitsche durch Jörg Kappus unterstützt. Beide legen Wert auf Bewegung, Sport und Spiel. „Und man muss den Kindern und Jugendlichen zuhören“, so Rottstock.

Jerichow - Bälle prallen in der Schlagenthiner Sporthalle. Mädchen und Jungen tummeln sich an der Tischtennisplatte, sie spielen auf „chinesisch“. Ein Stück weiter ziehen Kinder Matten in eine Ecke. Durch die offene Tür duftet es nach Grillwürsten. Und mittendrin Antje Rottstock. Sie ist die Neue in dem wichtigen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Jerichow und sie hat viel vor.