Neue Bäume entlang des Radweges von Genthin nach Parchen

Der Straßenrand an der Bundesstraße 1 soll wieder bepflanzt werden und es sollen mehr Informationen über das Zauneidechsengebiet in Wiechenberg vermittelt werden. Das ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage der Landtagsgrünen.

Parchen - Vor einigen Wochen waren der Grünen-Landtagsabgeordnete Olaf Meister und sein Parteikollege Uwe Arnold auf dem neuen Parchener Radweg unterwegs. So sehr sie diesen Weg lobten, so kritisch sahen sie die nicht mehr vorhandene Baumbepflanzung am Straßenrand. Mit einer „Kleinen Anfrage", wandten sie sich deshalb an die Landesregierung und erfragten, wie mit den fehlenden Bäumen an der Strecke umgegangen werde. Die Antwort liegt nun vor. Demnach werde es Ersatzpflanzungen geben, diese seien bereits im Planfeststellungsbeschluss benannt worden.