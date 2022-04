Neue Bibliothek in Parey ist fertig

Die Gemeindebibliothek Elbe-Parey bekommt nach mehr als 30 Jahren in den Räumen auf dem Gelände des Verwaltungsgebäudes ein neues Domizil. Dafür wurde das ehemalige Verwaltungsgebäude der Gemeinde in der Schlüterstraße 3 umgebaut und saniert.

Parey - Die Bibliothek in Parey zieht in ihr neues Domizil in die Schlüterstraße 3, im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Gemeinde, ein. Der Umzug erfolgt nach mehr als 30 Jahren in den Räumen auf dem Gelände des Verwaltungsgebäudes der Gemeinde Elbe-Parey in der Ernst-Thälmann-Straße 15. Im Vorfeld des Umzuges hatte die Gemeinde Elbe-Parey umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt.