Das Hotel und Restaurant „Am Meilenstein“ im Jerichower Ortsteil Dunkelforth hat für 2026 neue Gerichte kreiert. Ein ganz besonderes Menü soll dabei verstärkt den Geschmack von jungen Leuten treffen.

Neue Gerichte im Hotel & Restaurant „Am Meilenstein“ an der B1 in Dunkelforth: Warum es 2026 wild zugeht

Begutachten gemeinsam ihr Menü (v.l.): Küchenchef Holger Dierich, Manuel Storm und Toni Preschel vom Hotel & Restaurant „Am Meilenstein“ in Dunkelforth.

Jerichow/Dunkelforth. - Es ist ein besonderer Moment, als die drei Köche des Dunkelforther „Am Meilenstein“ ein neue kreiertes Menü auf einer eingedeckten Tafel präsentieren. Anders als sonst üblich, haben sich hier keine Gäste Platz genommen, jetzt finden sich hier die „Macher des Menüs“ um Küchenchef Holger Dierich zu einer kleinen Fachsimpelei ein.