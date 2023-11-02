Oper, Schauspiel und Circus gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 2. Januar 2026, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 2.1.2026, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

"La Traviata" zum letzten Mal im Magdeburger Opernhaus

"La Traviata" im Opernhaus des Theaters Magdeburg Mit "La Traviata" hat Giuseppe Verdi eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte komponiert. Si erzählt die Geschichte der Pariser Kurtisane Violetta Valéry – einer Frau, die jenseits gesellschaftlicher Normen lebt und gerade dadurch zur Projektionsfläche von Begehren, Moral und Verurteilung wird.

Die Inszenierung am Theater Magdeburg erfolgt in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln und ist für Besucher ab zwölf Jahren geeignet. Violetta, von Verdi zur legendären Bühnenfigur geformt, verliert bis heute nichts von ihrer Faszination. Als Alfredo Germont ihr seine Liebe gesteht, wagt sie den Schritt aus dem schillernden Pariser Leben in ein vermeintlich ruhiges Glück auf dem Land. Doch dieses Idyll ist fragil: Mit Alfredos Vater Giorgio Germont hält die gesellschaftliche Realität Einzug. Aus Sorge um den Ruf seiner Familie fordert er Violettas Verzicht – mit tragischen Folgen.

Seit ihrer Uraufführung 1853 hat die Oper nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Verdi stellt Fragen, die bis heute berühren: Wozu sind wir aus Liebe fähig? Wer definiert gesellschaftliche Konventionen – und was geschieht, wenn sie zerbrechen? Die Wiederaufnahme erfolgt am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, im Opernhaus. Die letzte Vorstellung findet am 2. Januar um 19.30 Uhr statt.

"Minihorror" am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Mit "Minihorror" hat das Theater Magdeburg einen ebenso lakonisches wie verstörendes Stück nach dem Buch von Barbi Marković im Programm. Eine Inszenierung läuft erstmals auf eine deutsche Bühne.

Im Zentrum stehen Mini und Miki, ein Paar, das sich trotz aller schlimmen Nachrichten aus der Welt erstaunlich stabil fühlt – seit dem Kauf einer neuen Küchenplatte bei Ikea sogar fast sicher. Sie stehen auf, trinken Kaffee, arbeiten zuhause oder im Büro, gehen auf Partys und versuchen, Gespräche zu führen, Anschluss zu finden und dazuzugehören, obwohl sie nicht ganz „von hier“ sind.

Doch unter der Oberfläche des scheinbar Banalen lauert das Unheimliche: Miki verstrickt sich in eine toxische Beziehung mit einer Babykatze, Mini wird von einem gesichtslosen Kitzelmonster verfolgt, das sie seit ihrer Kindheit begleitet. Marković erzählt mit scharfem Blick und trockenem Humor von Paaralltag und migrantischer Lebenswirklichkeit, von unterschwelligen Ängsten und der Fähigkeit, jenen kurzen Moment zu erkennen, in dem alles noch in Ordnung scheint, bevor die Katastrophe einsetzt.

Für diese Kunst, das Alltägliche als fragilen Zustand zu entlarven, wurde Minihorror 2024 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Am Theater Magdeburg ist die Inszenierung dazu am 2. Januar, 1. Februar und 6. März jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu sehen.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 6. Januar geöffnet. Geöffnet ist ab 15.30 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

