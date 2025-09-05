Drei neue Outdoor-Fitness-Geräte sollen die Bürger der Einheitsgemeinde Jerichow zu mehr Sport und Bewegung an der frischen Luft animieren. Wo die Geräte aufgestellt worden.

Drei neue utdoor-Fitness-Geräte stehen vor der Sportanlage des SV Lok Jerichow.

Jerichow. - Die Sportanlage des SV Lok Jerichow wird zukünftig modernisiert, auf dem Vorplatz ist jetzt bereits die erste Baumaßnahme umgesetzt worden. Das große Gebüsch auf dem Parkplatz am Elslakenweg ist drei neuen Outdoor-Fitness-Geräten gewichen, die der Bauhof der Einheitsgemeinde hier kürzlich aufgestellt hat.

Die Geräte können von allen Altersgruppen, ob nun von Senioren, Erwachsenen, Jugendlichen oder Kindern, genutzt werden und sollen die Menschen zur Bewegung und zum Sport an der frischen Luft animieren.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres sind am Rande des Erntedankfestes in Roßdorf die ersten drei Elemente dieser Art eingeweiht worden. Finanziert wurde die Anschaffung von der Gemeinde. Weitere solcher Anlagen soll zudem in anderen Orten aufgestellt werden.

Dann können die Bewohner der Gemeinde die Geräte in ihrer Freizeit oder bei einem Spaziergang zusätzlich nutzen und eine kleine Fitnesseinheit mit einbauen.