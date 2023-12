Landrat Steffen Burchhardt (SPD) stellt dem MC Fiener Tucheim einen neuen Übungsbereich in Aussicht.

Rund 290 Fahrer waren bei der 53. ADAC-Enduro rund um den Fiener am Start.

Tucheim - Gute Nachrichten für die Mitglieder des Tucheimer MC Fiener. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) stellte während der Dankeschönveranstaltung des Motorsportvereins in der Gaststätte „Zum Fiener“ eine baldige Genehmigung der Trainingsstrecke bei Schopsdorf in Aussicht.

Die Genehmigung sei auf der Zielgeraden, so der Landrat.

Drei Jahre warten die Vereinsmitglieder mittlerweile auf die Entscheidung des Landkreises. Der Vereinsvorsitzende des MC Fiener, Gerald Müller, hatte zuvor von einer unendlichen Geschichte gesprochen und angemerkt, dass ein Motorsportverein ohne Trainingsstrecke so wäre, wie ein Fußballverein ohne Fußballplatz.

Insgesamt konnte der Vereinsvorsitzende eine positive Bilanz des Jahres 2023 ziehen. Zwar habe die diesjährige Enduro im Frühjahr allen Beteiligten einige Nerven gekostet, da das Wetter unbeständig war und die Streckenbedingungen durchaus anspruchsvoll gewesen seien. Eine Ausfallquote von 17 Prozent spreche eine deutliche Sprache. Doch am Ende erwies sich auch die 53. Enduro als erfolgreiche Veranstaltung und als ein Aushängeschild des Landkreises.

300 Teilnehmer seien an den Start gegangen und hätten sich den schwierigen Bedingungen gestellt. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen zur 54. Enduro in Tucheim, die am 1. und 2. März 2024 geplant ist. Ein solches Turnier mit deutschlandweiter Strahlkraft funktioniert nicht ohne viele Unterstützer. Müller nannte insbesondere den Energieversorger Avacon, die Agrargenossenschaft Tucheim, den Landesforstbetrieb Fiener oder das Rote Kreuz. Auch Stadt und Landkreis hätten für Rückenwind gesorgt. Der Dankeschönabend im Gasthof „Zum Fiener“ ist traditionell auch ein Anlass für Ehrungen und Auszeichnungen.