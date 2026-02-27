Braucht es einen Abfanggraben für Felgeleben? -Das Vorhaben mit einem Volumen von mehr als 20 Millionen Euro wird mit Blick auf die Notwendigkeit noch überprüft.

Bei der Bürgerversammlung in Felgeleben kam Schönebecks Oberbürgermeister auch auf den Abfanggraben zu sprechen.

Felgeleben. - Neben Informationen zum Straßenausbau in Felgeleben, informierte Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend auch über ein Thema, das die Stadt und die Felgeleber schon seit Jahren mal mehr und mal weniger beschäftigt: der Abfanggraben.