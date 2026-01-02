Gute Nachrichten für Kunden aus Tucheim, Paplitz und Gladau: Der Neubau in Ziesar ist auf der Zielgeraden. Die Volksstimme hat einen exklusiven Blick hinter die Kulissen geworfen.

Neubau des Edeka in Ziesar auf der Zielgeraden: Familie Matthews aus Genthin übernimmt bald XXL-Markt

Der neue Edeka-Markt in Ziesar Ende Dezember von außen. Schilder und Verzierungen folgen noch.

Genthin/Ziesar - Wer in diesen Tagen die Schopsdorfer Chaussee in Ziesar entlangfährt, sieht die Fortschritte deutlich: Der neue Edeka-Markt nimmt Form an. Ab Februar 2026 wird hier der Verkauf starten. Hinter dem Großprojekt steckt ein bekanntes Gesicht aus der Kanalstadt: Kerstin Matthews und ihr Sohn Martin Matthews, Betreiber des E-Centers in Genthin, übernehmen das Ruder im benachbarten Brandenburg.