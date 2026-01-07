Deutlich teurer als geplant dürfte die Investition in die Schule am Magdeburger Gneisenauring werden. Warum ist das so und was ist der Plan?

Wie geht es mit Investition in Förderschule „Hand in Hand“ in Magdeburg weiter?

In diesem Schulkomplex soll die Förderschule „Hand in Hand“ eine neue Heimat finden.

Magdeburg. - Die Förderschule „Hand in Hand“ am Fermersleber Weg in Magdeburg platzt aus allen Nähten. Daher steht längst fest, dass sie einen neuen Standort benötigt. Doch die jetzt vorgelegt Entwurfsplanung hat es in sich: Inmitten schwerer Finanzprobleme der Stadt Magdeburg ist hier plötzlich von Baukosten in Höhe von 18,7 Millionen Euro die Rede - das sind noch vor Baubeginn 74 Prozent mehr als zunächst vorgesehen. Woran liegt das? Und wie geht es nun weiter?