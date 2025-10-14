In Mützel tut sich was Neuer Verein in Mützel will mit großem Gemeinschaftsprojekt Dorfleben stärken

Seit Anfang des Jahres gibt es in Mützel einen neuen Verein – doch erst jetzt nimmt das Herzensprojekt richtig Fahrt auf. Was der Förderverein „Dorfgemeinschaft Mützel“ mit der alten Baracke am Zernauer See plant.