In Mützel tut sich was Neuer Verein in Mützel will mit großem Gemeinschaftsprojekt Dorfleben stärken
Seit Anfang des Jahres gibt es in Mützel einen neuen Verein – doch erst jetzt nimmt das Herzensprojekt richtig Fahrt auf. Was der Förderverein „Dorfgemeinschaft Mützel“ mit der alten Baracke am Zernauer See plant.
14.10.2025, 11:20
Mützel - Was passiert, wenn eine alte Baracke, verstaubte Erinnerungen und ein ganzer Ort aufeinandertreffen? In Mützel entsteht derzeit mehr als nur ein neuer Verein – es entsteht ein Gemeinschaftsprojekt, dass das Potenzial hat, das Dorfleben grundlegend zu verändern.