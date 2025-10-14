weather spruehregen
  4. In Mützel tut sich was: Neuer Verein in Mützel will mit großem Gemeinschaftsprojekt Dorfleben stärken

Seit Anfang des Jahres gibt es in Mützel einen neuen Verein – doch erst jetzt nimmt das Herzensprojekt richtig Fahrt auf. Was der Förderverein „Dorfgemeinschaft Mützel“ mit der alten Baracke am Zernauer See plant.

Von Robert Sonntag 14.10.2025, 11:20
Schon vor der Gründung des Vereins, haben viele fleißige Mützler das Gelände rund um den Zernauer See ansehnlich gemacht.
Mützel - Was passiert, wenn eine alte Baracke, verstaubte Erinnerungen und ein ganzer Ort aufeinandertreffen? In Mützel entsteht derzeit mehr als nur ein neuer Verein – es entsteht ein Gemeinschaftsprojekt, dass das Potenzial hat, das Dorfleben grundlegend zu verändern.