NS-Verbrechen in Genthin: Zwangsarbeiter Josef Rewut erhält nach über 80 Jahren Würde zurück

Genthin/Fienerode - Auf einem der kleinsten Friedhöfe des Jerichower Landes, dem Gottesacker in Fienerode, nicht etwa an bekannten Mahn- oder Denkmalen, wurde dem 80. Jahrestag des Kriegsendes gedacht. Verbunden war dieses Gedenken mit der Umbettung der sterblichen Überreste von Josef Rewut, einem Zwangsarbeiter, der 1942 Opfer eines von NS-Größen angezettelten Lynchmordes und in einem Waldstück bei Fienerode verscharrt wurde.