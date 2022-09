Oldtimerfreunde Parey gewähren beim Erntedankfest Einblick in ihren Fuhrpark

Erntedank mit den Oldtimerfreunden in Parey: Andreas Schmidt und Eva Friedrich, Betreiber der Hohenstein & Friedrich GbR, haben mal wieder die Oldtimerfreunde zu sich eingeladen. Zu entdecken gibt es einiges.

Parey - Aus der Frage von Lutz Katerbaum „Darf ich bei Euch von meinem Lkw mal ein paar Fotos vom Getreideverladen schießen?“ hat sich eine Gemeinschaft entwickelt, die ihresgleichen sucht. So wurde das Interesse bei Andreas Schmidt an der guten alten DDR-Technik geweckt. Andreas Schmidt ist selbst ein begeisterter Fahrer der alten Technik. Zu seinem Fuhrpark zählen unter anderem eine K700A und einige IFA W50 mit Wechselaufbau, die komplett in den Betrieb integriert sind.