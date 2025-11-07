Ein Abend zwischen Wohnküche und Talkshow: „Ja, Schatz?!“ serviert im „...nach Hengstmanns“ scharfe Beobachtungen, kluge Pointen und ehrlichen Humor.

Blick in die Wohnküche in „Ja, Schatz?!“ im Magdeburger „...nach Hengstmanns“ mit Sebastian und Franziska Hengstmann (v.l.), Jana Dorsch und Samanta Hinz.

Magdeburg. - Mit einem beschwingten „Ein Hoch auf die Familie“ beginnt der Abend – und gleich ist klar: Willkommen in der Wohnküche, dem Herzstück von „Ja, Schatz?!“, dem neuen Kabarettstück aus der Feder von Sebastian und Tobias Hengstmann. Dort treffen sich Mutter Hilde (Franziska Hengstmann), Vater Konstantin (Sebastian Hengstmann), Tochter Alexa (Samanta Hinz) und Hildes beste Freundin (Jana Dorsch) zum Streit über den eigenen Alltag und zu Gesprächen über alles, was das moderne Leben bewegt – vom Bildungssystem über Familienpolitik bis zur Meinungsfreiheit.