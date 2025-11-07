Hündin Caya sorgt an der Johanne-Nathusius-Schule in Haldensleben für Ruhe und Motivation. Darüber hinaus ist sie für die Schüler mit besonderen Förderbedürfnissen eine emotionale Stütze. Gemeinsam mit ihrer Halterin unterstützt sie den Unterricht und Schulalltag.

Schulhund Caya hilft im Unterricht der Klasse M2. Auch der Verein M.A.DE. for Kids, der die Patenschaft übernommen hat, war zu Gast.

Haldensleben - Sobald Caya den Klassenraum betritt, wird es still. Gespräche verstummen, Stifte werden hingelegt - alle Augen richten sich auf die graue Hundedame. Caya, eine dreijährige Cocker-Spaniel-Bobtail-Mischlingshündin, ist an der Johanne-Nathusius-Schule in Haldensleben längst mehr als nur ein tierischer Gast: Sie ist ein festes Mitglied des Teams.