Eine Paketzustellung in Jerichow endet nach einem Hundebiss im Krankenhaus, nun fordert die Peta einen Hundeführerschein in Sachsen-Anhalt. Wie viele Fälle gibt es im Jerichower Land und was kostet so ein Schein?

Nach Hundebiss in Jerichow: Peta fordert Hundeführerschein für Halter in Sachsen-Anhalt

Ist ein Hundeführerschein sinnvoll? Nach einem Biss in Jerichow fordert Peta einen Nachweis für Hundehalter in Sachsen-Anhalt.

Jerichow. - Dass Hunde und Postboten nicht die besten Freunde sind, ist weithin bekannt. Die Tiere verteidigen oft ihr Revier und sehen den Besucher als potenziellen Eindringling an. In Jerichow ist eine solche Begegnung kürzlich im Krankenhaus geendet, als eine Paketzustellerin von einem Hund überrascht und ins Bein gebissen wurde.