Ein umgestoßenes Messgerät, ein hoher Schaden und nun ein rechtskräftiger Strafbefehl: Ein Magdeburger muss nach einem Blitzer-Ausraster tief in die Tasche greifen.

Blitzer-Sturz kommt Mann in Magdeburg teuer zu stehen

Magdeburg. - Ein kurzer Moment der Wut – und am Ende wird’s richtig teuer: Ein Mann aus Magdeburg hat im Herbst 2024 einen mobilen Blitzer des Ordnungsamtes umgeworfen. Jetzt steht fest: Der Ausraster hat kostspielige Folgen.