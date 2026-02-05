Eil
Strafe für Ausraster Blitzer-Sturz kommt Mann in Magdeburg teuer zu stehen
Ein umgestoßenes Messgerät, ein hoher Schaden und nun ein rechtskräftiger Strafbefehl: Ein Magdeburger muss nach einem Blitzer-Ausraster tief in die Tasche greifen.
Aktualisiert: 05.02.2026, 14:34
Magdeburg. - Ein kurzer Moment der Wut – und am Ende wird’s richtig teuer: Ein Mann aus Magdeburg hat im Herbst 2024 einen mobilen Blitzer des Ordnungsamtes umgeworfen. Jetzt steht fest: Der Ausraster hat kostspielige Folgen.