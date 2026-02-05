weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Strafe für Ausraster Blitzer-Sturz kommt Mann in Magdeburg teuer zu stehen

Ein umgestoßenes Messgerät, ein hoher Schaden und nun ein rechtskräftiger Strafbefehl: Ein Magdeburger muss nach einem Blitzer-Ausraster tief in die Tasche greifen.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 05.02.2026, 14:34
Ein Mann hat in Magdeburg einen Blitzer umgestoßen. Dafür ist nun eine Strafe verhängt worden – und die kommt ihn teuer zu stehen.
Ein Mann hat in Magdeburg einen Blitzer umgestoßen. Dafür ist nun eine Strafe verhängt worden – und die kommt ihn teuer zu stehen. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg. - Ein kurzer Moment der Wut – und am Ende wird’s richtig teuer: Ein Mann aus Magdeburg hat im Herbst 2024 einen mobilen Blitzer des Ordnungsamtes umgeworfen. Jetzt steht fest: Der Ausraster hat kostspielige Folgen.