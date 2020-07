Die Fassade der Uhland-Sporthalle in Genthin ist mit einem Schriftzug bemalt worden.

Genthin l Der Polizei wurde Donnerstag eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Sporthalle der Uhland-Grundschule in der Genthiner Guerickestraße angezeigt. Unbekannte hatten einen etwa 23 Meter langen Schriftzug mit weißer Sprühfarbe auf die Wand der Sporthalle aufgetragen.

Der Schriftzug hat einen Bezug zum Fußball. "Hools FCM JL" ist dort zu lesen. Aber auch die Schmähung "ACAB", was für "All cops are bastards" oder wörtlich "Alle Polizisten sind Bastarde" steht. Eine Wendung, die häufig von Hooligans als Beleidigung für Polizisten verwendet wird.

Den Schriftzug hat es am Tag zuvor noch nicht gegeben. Die Stadt Genthin konnte noch keine Angaben über die Schadenshöhe machen. Man müsse erst genau untersuchen, welcher Art die aufgesprühte Farbe sei. Diese Untersuchungen stehen noch aus. Die Sporthalle befindet sich derzeit in einer aufwändigen Sanierung. Dazu gehörte auch die energetische Erneuerung der Fassade.