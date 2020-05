In Parey hat ein junger Mann am Wochenende die Polizei auf Trab gehalten. Symbolfoto: Anja Guse

In Parey im Jerichower Land hielt ein junger Mann am Wochenende Polizisten auf Trab.

Parey (vs) l Durch einen 20-Jährigen aus Parey wurden in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag gegen 1.10 Uhr mehrere Notrufe wegen Ruhestörung ausgelöst. Durch die Beamten konnte vor Ort keine unzulässige Lärmbelästigung festgestellt werden. Nach Einsatzende rief der 20-Jährige wiederholt an und teilte mit, dass er jetzt seine Freundin schlagen werde. Ihm wurde ein Platzverweis für die Wohnung erteilt.

Diesem kam er nicht nach und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Aufgrund eines Angriffes auf die eingesetzten Beamten und zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 20- Jährige gefesselt. Der Beschuldigte sollte nun mit dem Funkstreifenwagen zu seiner Wohnanschrift verbracht werden. Während der Fahrt bespuckte und beleidigte er die Beamten. Weiterhin beschädigte er den Funkstreifenwagen mit gezielten Fußtritten.

Nachdem auch der Vater seinen Sohn nicht beruhigen konnte, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Erst nach einem Gespräch mit diesem verhielt sich der Beschuldigte kooperativ, sodass der Einsatz beendet werden konnte. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.