Genthin in der Weihnachtszeit - neben dem Weihnachtsleuchten und dem Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal nun auch einen lebendigen Adventskalender.

Genthin - Die Weihnachtszeit 2025 scheint in Genthin die Zeit der Premieren zu sein! Anders kann man es nicht sagen. Nicht nur das GAT feiert am 29. November Premiere mit seinem Weihnachtsmärchen „Frau Holle“, auch im Rathaus wird es erstmalig einen Weihnachtspostkasten geben und nun folgt noch eine dritte Premiere: 2025 wird es den ersten lebendigen Adventskalender in Genthin geben!