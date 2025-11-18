Das Thema Windkraft ist aktuell sehr umstritten. Mitten in die Debatte um einen möglichen Windpark zwischen Halberstadt, Aspenstedt und Ströbeck platzt die Frage eines Landwirts aus Emersleben. Er würde gern vier Windräder bauen.

Landwirt will vier 250 Meter hohe Windräder an der B81 nahe Halberstadt bauen

Blick auf den Windpark bei Schwanebeck in der Nähe Halberstadts. Ein Landwirt aus Emersleben würde gern auf seinem Land vier solcher Windräder errichten.

Emersleben. - Mit der Idee trage er sich schon gut zwei Jahre, sagt Rainer Bückers, als er während der jüngsten Ortschaftsratssitzung einen großen Papierbogen entrollt. Der Landwirt will für ein Vorhaben die Meinung von den Abgeordneten einholen.