Magdeburg, Deutschland
Sie wurde mit der schlechtesten Note bewertet: Die Fußgängerbrücke über den Bültgraben in Osterburg muss wieder sicher gemacht werden. Das plant die Stadt.

Von Victoria Barnack 30.08.2025, 22:31
Die Fußgängerbrücke über den Bültgraben in Osterburg ist sehr marode.
Die Fußgängerbrücke über den Bültgraben in Osterburg ist sehr marode. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Von den 33 Brücken, um die sich die Stadt Osterburg kümmern muss, ist sie eine der schlechtesten: Die Fußgängerbrücke über den Bültgraben in der Stendaler Chaussee in Osterburg muss dringend saniert werden, um eine Sperrung zu verhindern. Nun investiert die Stadt 20.000 Euro. Doch bis es soweit ist, werden noch etliche Monate vergehen.