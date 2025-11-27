„Traurig und erschreckend“ Rechtes Graffiti und Vandalismus: Massive Schmierereien erschüttern Bergzow

Über Nacht sind kürzlich mehrere Häuser, Mauern und Schilder in Bergzow mit Graffiti beschmiert worden - teils mit verfassungswidrigen Symbolen und Ziffern. Und das in einem Ausmaß, wie es der Ort noch nicht erlebt hat.