  4. „Traurig und erschreckend“: Rechtes Graffiti und Vandalismus: Massive Schmierereien erschüttern Bergzow

Über Nacht sind kürzlich mehrere Häuser, Mauern und Schilder in Bergzow mit Graffiti beschmiert worden - teils mit verfassungswidrigen Symbolen und Ziffern. Und das in einem Ausmaß, wie es der Ort noch nicht erlebt hat.

Von Louis Hantelmann 27.11.2025, 07:06
Wie eine Schneise ziehen sich die Graffiti-Sprühereien durch Bergzow. Die Häuser sind teils mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert worden.
Bergzow. - Eine regelrechte Schneise haben die Täter kürzlich in Bergzow hinterlassen: Verschiedene Häuser, Mauern und auch Schilder sind über Nacht durch Unbekannte mittels Sprühfarbe beschmiert und verunstaltet worden.