weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Meilenstein bei Neubau in Genthin: Richtfest für 20 neue seniorengerechte Wohnungen und 20 Pflegeplätze

Meilenstein bei Neubau in Genthin Richtfest für 20 neue seniorengerechte Wohnungen und 20 Pflegeplätze

Mit dem traditionellen Richtspruch wurde am Seniorenzentrum Werder in Genthin ein weiteres Kapitel in der Entwicklung der Pflege- und Wohnangebote begangen. Wann die Wohnungen bezugsfertig sein sollen.

Von Mike Fleske 12.12.2025, 07:18
Symbolische letzte Hammerschläge von Seniorenheim-Geschäftsführer Christian Potthoff beim Richtfest.
Symbolische letzte Hammerschläge von Seniorenheim-Geschäftsführer Christian Potthoff beim Richtfest. Foto: Mike Fleske

Genthin - Unter dem bunten Richtkranz herrschte am Donnerstag, 11. Dezember auf dem Gelände des Seniorenzentrums Werder in Genthin fröhliche Stimmung. Mitarbeitende des Hauses, Vertreter der beteiligten Gewerke sowie Bürgermeisterin Dagmar Turian feierten gemeinsam das Richtfest für den Erweiterungsbau, der künftig mehr Raum für Pflege und Wohnen im Alter schaffen soll.