Mit dem traditionellen Richtspruch wurde am Seniorenzentrum Werder in Genthin ein weiteres Kapitel in der Entwicklung der Pflege- und Wohnangebote begangen. Wann die Wohnungen bezugsfertig sein sollen.

Genthin - Unter dem bunten Richtkranz herrschte am Donnerstag, 11. Dezember auf dem Gelände des Seniorenzentrums Werder in Genthin fröhliche Stimmung. Mitarbeitende des Hauses, Vertreter der beteiligten Gewerke sowie Bürgermeisterin Dagmar Turian feierten gemeinsam das Richtfest für den Erweiterungsbau, der künftig mehr Raum für Pflege und Wohnen im Alter schaffen soll.