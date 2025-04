Wer sich fragt, was er am Mittwoch, 30. April oder aber am Donnertsag, 1. Mai macht, der bekommt hier einen Überblick für Genthin, Elbe-Parey und Jerichow.

Stellen am 30. April in Parchen ihren ersten eigenen Song vor: Raptor.

Genthin/Elbe-Parey/Jerichow - In der Region Genthin laufen derzeit überall die Vorbereitungen für zahlreiche Veranstaltungen am 30. April und am 1. Main auf Hochtouren. Wir geben einen Überblick über das, was rund um den Maifeiertag los sein wird.

Einheitsgemeinde Stadt Genthin: Konzert und Flohmarkt

Parchen: Livemusik und beste Stimmung gibt es beim „Tanz in den Mai“ am 30. April in der Eventhalle „Steinbrück“ in Parchen. Dann treten ab 19 Uhr die Jungs von Rapthor auf und präsentieren eine schmissige Mischung aus Rock- und Pop-Coverversionen. Und dieses Konzert sollten sich Fans nicht entgehen lassen. Für die Band bedeutet der Auftritt die Eröffnung der Konzert-Hauptsaison dieses Jahres. „Gleichzeitig ist es eine Pre-Release Party für unseren ersten eigenen Song“, berichtet Schlagzeuger Phil Keil. „Wir performen ihn an diesem Tag nicht nur das erste Mal live, sondern das erste Mal überhaupt.“ Die Zuhörer erleben eine exklusive Premiere. Denn das erste Rapthor-Lied wird erst am 2. Mai auf allen gängigen Musikstreaming-Plattformen erscheinen. Alle U-18 Besucher haben freien Eintritt.

Mützel: In Mützel wird der Maibaum während einer kleinen Feier am Mittwoch, 30. April, aufgestellt. Ab 17 Uhr können die Einwohner und ihre Gäste auf dem Dorfplatz zusammenkommen. Nach dem Aufstellen des Maibaums durch die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr können die Gäste noch ein wenig bei kühlen Getränken auf dem Platz verweilen.

Lesen Sie auch: Tanzen, Feuer, Partys und Seifenkistenrennen - das ist rund um den 1. Mai in der Region Burg los

Schopsdorf: In Schopsdorf wird am 30. April ein Maibaum an der Feuerwehr aufgestellt. Zwischen 18 und 21 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein.

Genthin: Einen Tanz in den Mai gibt es am Mittwoch, 30. April, ab 19 Uhr im Saal der Discothek „Eisenbahn“ in der Magdeburger Straße in Genthin. DJ Jürgen Werner wird dann für Stimmung sorgen. Am Tag darauf, 1. Mai, gibt es Live-Musik mit der Böhsen-Onkelz-Coverband „Hellet“ in der Eisenbahn.

Auch in Jerichow wird wieder der Maibaum aufgestellt. Archivfoto: Thomas Skiba

Parchen: Am 1. Mai gibt es einen Familientag in Parchen. Start ist 9.30 Uhr mit einem Flohmarkt am Schloss. Die Feuerwehr beginnt am Nachmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Tag der offenen Tür und dem Setzen des Maibaums. Außerdem gibt es dort ein Kaffee- und Kuchenbuffet. Die Besucher können zudem aktuelle und historische Feuerwehrfahrzeuge anschauen. Für die jüngeren Besucher gibt es ein Hüpfburg. Außerdem können Kinder bei einer Rundfahrt im Feuerwehrauto mitmachen.

Einheitsgemeide Elbe-Parey: Tanz in den Mai und Maifest

Parey: Am 30. April wird zum „Tanz in den Mai“ nach Parey eingeladen. Los geht es um 15 Uhr auf dem Festplatz „Am Sportplatz“ in Parey.

Güsen: In den Wonnemonat Mai getanzt wird am 30. April auch Güsen. Dort ist das Feiervolk ab 17 Uhr eingeladen. Der große „Tanz in den Mai“ findet auf dem Güsener Marktplatz statt. Dabei erwartet die Besucher unter anderem musikalische Unterhaltung von DJ René.

Lesen Sie auch: Veranstaltungstipps: Wo in Zerbst und Umgebung in den Mai getanzt wird

Zerben: Das Maifest am 1. Mai am Schloss Zerben beginnt um 14 Uhr. Gefeiert werden soll bis 23 Uhr. Für das leibliche Wohl natürlich gesorgt. Der Ortsverein freut sich auf zahlreiche Gäste.

Zum Maifest in Güsen wird am 30. April traditionell der Maibaum mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Güsen aufgestellt. Archivfoto: Bettina Schütze

Parey: Am 1. Mai ist auch nochmal in Parey was los: „Mein Lieblingsplatz“ lädt zum Maifest von 11.30 bis 17 Uhr ein.

Einheitsgemeinde Stadt Jerichow: Walpurgisnacht und Hoffest

Kade: In den Mai gefeiert wird am 30. April in Kade. Dort geht es für Klein und Groß ab 15 Uhr am örtlichen Gemeinschaftshaus los.

Mangelsdorf: Etwas Besonderes gint es am 30. April mit der Walpurgisnacht in Mangelsdorf. Man trifft sich dort ab 17 Uhr am Heimatvereinshaus und der Abend im Reigen der Texen und Teufel soll lang werden.

Lesen Sie auch: Von Reifrock bis Leggings: Historische Modenschau begeistert in Genthin

Jerichow: Das Aufstellen des traditionellen Maibaums wird dann am 1. Mai in Jerichow zelebriert, um 10.30 Uhr geht es auf dem Topfmarkt los.

Jerichow: Ebenfalls in Jerichow findet am 1. Mai ein Hoffest im Eiscafé „Köppe“ statt. Gäste werden 10 bis 17 Uhr in der Leninstraße 16 erwartet.

Redekin: Das Aufstellen des Maibaums wird am 1. Mai auch in Redekin gefeiert. Los geht es ab 14 Uhr am Dorfplatz.