weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Karneval im Mutterhaus: Rosenmontag im Diakonissen Mutterhaus Genthin: Jung und Alt feiern fröhlich Karneval

Karneval im Mutterhaus Rosenmontag im Diakonissen Mutterhaus Genthin: Jung und Alt feiern fröhlich Karneval

Bunte Tröten, Pfannkuchen und lachende Gesichter – so feierte das Mutterhaus Karneval. Wer wissen will, wie Jung und Alt gemeinsam für närrische Stimmung sorgten.

Von Robert Sonntag 17.02.2026, 08:22
Auch im Birkenwäldchen wurde fleißig Karneval gefeiert.
Auch im Birkenwäldchen wurde fleißig Karneval gefeiert. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Am Rosenmontag wurde auch im Diakonissen-Mutterhaus Karneval gefeiert. Bei bunt geschmückten Tischen und frisch gebackenen Pfannkuchen kamen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Betreuerinnen zu einer fröhlichen Runde zusammen. Es wurde in Tröten gepustet, bunte Gesichtsbemalungen verteilt und die närrische Stimmung sorgte für viele Lacher.