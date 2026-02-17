Bunte Tröten, Pfannkuchen und lachende Gesichter – so feierte das Mutterhaus Karneval. Wer wissen will, wie Jung und Alt gemeinsam für närrische Stimmung sorgten.

Genthin - Am Rosenmontag wurde auch im Diakonissen-Mutterhaus Karneval gefeiert. Bei bunt geschmückten Tischen und frisch gebackenen Pfannkuchen kamen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Betreuerinnen zu einer fröhlichen Runde zusammen. Es wurde in Tröten gepustet, bunte Gesichtsbemalungen verteilt und die närrische Stimmung sorgte für viele Lacher.