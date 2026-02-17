Brandgeruch in Sudenburg und Stadtfeld Autos brennen auf Güterzug in Magdeburg: Was bekannt ist
In Magdeburg brannte ein Güterzug mit Autos. Am Montagabend, 16. Februar 2026, waren Feuerwehrkräfte etwa drei Stunden im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
17.02.2026, 09:01
Magdeburg. - Autos haben auf einem abgestellten Güterzug in Magdeburg gebrannt. Mehrere Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Montagabend, 16. Februar 2026, beschädigt. Was genau die Flammen im Stadtteil Sudenburg auslöste, ist zunächst unklar.