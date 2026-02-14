Die Arendseer Stadträte Nadine Schütte (ZGSL) und Sven Schottenhamel (Feuerwehren Arendsee/Die Linke) sehen ein Vorstoß der Fraktion CDU/SPD/Arendsee Land kritisch. Vor allem, weil es bereits einen Entscheidung gibt.

Kita nahe Arendsee vor dem Aus: Was Stadträte unternehmen wollen

Während einer Demo für den Erhalt wurden im Sommer 2023 Sonnen auf Arendseer Straßen gemalt.

Binde. - Die Stadtratsfraktion CDU/SPD/Arendsee Land möchte, dass die Kindertagesstätte Kunterbunt Binde bereits am 31. Juli 2026 endgültig geschlossen wird. Bislang war klar, der Betrieb läuft bis 31. Juli 2027 weiter. Doch entschieden ist noch nichts, der Vorstoß wird kritisiert.