Trauriges Ende einer früher beliebten Sport- und Erholungsstätte Rückbau besiegelt Endes des Jerichower Waldbades

Entsiegeln allein reicht nicht: Die zuständige Behörde schreibt den vollständigen Abriss von Gebäuden und Fundamenten des einstigen Jerichower Waldbades vor. Der Boden soll seine natürliche Funktion zurück erhalten.

Von Simone Pötschke Aktualisiert: 10.12.2025, 16:59
Das Waldbad von Jerichow in einer Ansicht von 1970. Seinerzeit war es gut besucht.
Jerichow - Das Areal des ehemaligen Jerichower Waldbades muss vollständig in seinen ursprüngliche Zustand zurückversetzt werden. Das geht deutlich über das vor Jahren von der Stadt bereits geplante Entsiegeln des Geländes hinaus und wird von der Unteren Bodenschutzbehörde gefordert.